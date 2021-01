Villa in Knokke kopen? Aanbod wordt steeds kleiner

Knokke-HeistHet luxevastgoed in Knokke scheert hoge toppen. Na de lockdown is de vraag alleen nog maar gestegen. Niet alleen in de mondaine badplaats, maar bij uitbreiding aan de hele kust. “Het gaat hard. Dat blijkt ook uit de notarisbarometer”, zegt Anthony Wittesaele, zelf notaris en schepen in Knokke-Heist.

Uit een rondvraag van De Tijd bij makelaars uit het luxesegment aan de kust blijkt dat het aanbod van luxevastgoed met een derde of meer is afgenomen. Vooral in Knokke zijn er steeds minder luxewoningen te koop. Daar daalde het aanbod op de gespecialiseerde website luxevastgoed.be van 650 naar 487 panden. “Nooit gezien", zegt de CEO in De Tijd.

Reizen is moeilijk

Als makelaars het komende jaar minder omzet draaien, zal dat vooral een gevolg zijn van een kleiner aanbod. Dat het luxevastgoed het in 2020 zo goed deed, heeft veel te maken met de coronacrisis. Reizen naar het buitenland is moeilijk geworden. Een tweede verblijf aan de kust is dan een interessant alternatief. Bovendien weet niemand hoelang deze situatie zal aanhouden en of het in de toekomst herhaald kan worden.

Kopers

Blijft de vraag: wie zijn de kopers? Dat publiek is verjongd, vertelde een makelaar van Immo Brown enkele maanden geleden al in deze krant. “Vroeger kon men zich zo’n villa pas fin de carrière permitteren: een dokter op rust, bijvoorbeeld. Maar wij zitten nu dertien jaar in het vak en zien zelfs in die relatief korte periode de leeftijd naar beneden gaan. Mensen van 50, 55 jaar, soms zelfs 45, die het in korte tijd gemaakt hebben. Patsers? Neen. U zal me misschien niet geloven, maar de meeste van onze klanten zijn discreet en onopvallend. Ze staan hier in de weekends geen champagneflessen leeg te spuiten, ze gaan wandelen met de hond.” Vaak voorkomend profiel: ondernemer, niet zelden in de sectoren technologie en chemie, met een gezin.

Voor de geïnteresseerden: wie op zoek is naar een vrijstaande villa in Knokke, moet al snel over een budget van minimaal 4 miljoen euro beschikken. Een volgende categorie, op echte toplocaties, start vanaf 8 miljoen euro.