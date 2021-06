Vijftiger die meer dan 60 foutgeparkeerde wagens van toeristen uit binnen- en buitenland beschadigde wordt vrijgesproken

Heist/ZeebruggeEen 52-jarige man uit Heist, die in twee jaar tijd meer dan 60 wagens beschadigde van toeristen uit binnen- en buitenland, is in de Brugse rechtbank vrijgesproken. A.D. was naar eigen zeggen de vele foutparkeerders in z'n buurt beu. De rechter oordeelde echter dat de vijftiger ten tijde van de feiten ontoerekeningsvatbaar was, maar intussen is hersteld.