Vier dagen lang herfstfoor op Alfred Verweeplein

Knokke-Heist Zoute Grand Prix zorgt voor overrompe­ling in Knok­ke-Heist: zelfs tot op de rotondes wordt genoten van oude en nieuwe wagens

De Zoute Grand Prix in Knokke-Heist heeft zaterdag en zondag voor een overrompeling gezorgd in de badstad. Het was aanschuiven op de Natiënlaan, over de koppen lopen op de zeedijk en wie parking zocht in de binnenstad, was eraan voor de moeite. Topevenementen waren telkens uitverkocht, met meer dan 10.000 betalende bezoekers over het hele weekend. “Dit is de beste editie ooit.”

10 oktober