Vier dagen genieten van muziek, comedy en theater tijdens Cultuurfestival

Blankenberge Vijftiger krijgt 10 maanden cel voor inbraak in Havana Club

Een 54-jarige Blankenbergenaar heeft 10 maanden cel gekregen voor een inbraak in brasserie Havana Club in Blankenberge. Y.B. ontkende tevergeefs dat hij moest binnenbreken in de zaak. “Er zat al een gat in de deur”, klonk het.

4 juli