Vier agenten vrijgesproken voor nalatigheid bij zelfmoord in politiecel: “Touwtje waarmee ze zich ophing, hadden de agenten niet kunnen vinden”

Het slachtoffer werd die dag opgepakt na huiselijke moeilijkheden. In dronken toestand zou ze met een mes uitgehaald hebben naar haar partner. De politie belde haar dochter om haar te komen ophalen, maar die was net op vakantie vertrokken. Die avond beroofde de 69-jarige vrouw zich in de politiecel van het leven. De nabestaanden dienden klacht in tegen onbekenden. De burgerlijke partij pleitte op het proces dat de beklaagden zich door een gebrek aan voorzichtigheid schuldig maakten aan onopzettelijke doding.

Touwtje niet gevoeld

Volgens meester Yen Buytaert had een 21-jarige vrouwelijke inspecteur het touwtje tijdens de fouille voor haar opsluiting moeten ontdekken. “Het touwtje was zelfs zichtbaar op de beelden, stelt ook Comité P vast”, zei Buytaert. Ook een 22-jarige inspecteur was tijdens die fouille nalatig volgens de burgerlijke partij. Een 43-jarige hoofdinspecteur werd dan weer verantwoordelijk gesteld voor de gebrekkige fouille van zijn inspecteurs. Ook een 53-jarige inspecteur moest zich voor de strafrechter verantwoorden. “Als celverantwoordelijke had hij het op de camerabeelden moeten zien, maar ik vraag me soms af of hij wel gekeken heeft.” Bovendien was de vrouw hysterisch en had ze tegenover de politie gedreigd met zelfmoord, waardoor de agenten haar extra in de gaten hadden moeten houden. ‘Ik smijt me morgen voor de trein als ik hier moet blijven’, had ze bijvoorbeeld gezegd. Het openbaar ministerie vroeg voor de vier beklaagden de vrijspraak. Procureur Jochen van Aalst merkte op dat de 69-jarige vrouw wel degelijk uitgebreid werd gefouilleerd, maar dat het onmogelijk was om zo'n dun lintje te vinden. “De agente is twee keer rond de broeksrand gegaan en heeft het lintje niet gevoeld. Er waren op dat moment ook geen uitsteeksels. Ik zou dat ook niet gevonden hebben”, verwees de procureur naar zijn eigen carrière bij de politie.

Geen fouten gemaakt

Ook de twee andere betrokkenen bij de fouille gingen volgens het parket niet in de fout. De 22-jarige inspecteur diende op dat moment enkel als beveiliger. Zijn advocaat voegde daaraan toe dat hij als man sowieso de vrouw niet zelf mocht fouilleren. Over de hoofdinspecteur werd opgemerkt dat hij het slachtoffer net probeerde te kalmeren. Hij moest gewoon nagaan of de fouille volgens de regels van de kunst verliep. De dispatcher had bij de start van zijn shift dan weer heel wat meer taken, waardoor hij niet voortdurend de camerabeelden in de gaten kon houden. Eigenlijk was zijn shift zelfs nog niet begonnen. “Het gaat er op zo’n moment hectisch aan toe. Een andere inspecteur zou het in die drukte ook niet gezien hebben op de beelden”, stelde de procureur. Volgens de verdediging moest de dispatcher ook net op dat moment na een oproep enkele zaken opzoeken in de databanken.

Vrijspraak

De rechter oordeelde maandag dat de agenten geen fout hebben gemaakt. Ze werden dan ook vrijgesproken. “Mogelijk was het touwtje niet voelbaar tijdens de fouille. Ook dat de vrouw zelfmoordneigingen had, kon niet afgeleid worden. Het slachtoffer was enkel misnoegd over het feit dat ze daar moest blijven, wat niet ongebruikelijk is, en dreigde er dan maar mee om daags nadien zelfmoord te zullen plegen als ze daar zou moeten blijven.” Ook de dispatcher trof geen schuld. “Hij heeft haar handelingen niet gezien. Dat hij het niet verontrustend vond dat het slachtoffer anderhalf uur in dezelfde positie zat, is geen fout die met zekerheid in oorzakelijk verband staat met haar overlijden. Zelfs als hij dat sneller had beseft, kan niet met zekerheid gesteld worden dat haar dood had kunnen vermeden worden.”