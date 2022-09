Videobeelden tonen hoe Vlaams activist Jef Elbers (74) Lidl in Knokke-Heist op stelten zet: “Dit is géén vandalisme, dit is de verdediging van het Vlaams karakter van deze gemeente”

Knokke-Heist Jongeman voor rechtbank na joyride met gestolen auto in Knokke, met Love Is­land-deelneem­ster als passagier: “In de koffer vonden ze juwelen met waarde van 20.000 euro”

Een 22-jarige man verscheen dinsdagochtend voor de rechtbank in Brugge voor diefstallen in Knokke. De twintiger had er niet beter op gevonden dan een joyride te maken met een wagen waarvan hij vlak voordien de autosleutels had gevonden op café. Nog aan boord: een vriendin, die enige bekendheid verwierf door haar deelname aan Love Island. Opvallend is dat ze vlak ná de joyride juwelen met een waarde van 20.000 euro vonden in de koffer ... die ze een dag nadien uiteindelijk afzetten aan een juwelierszaak, om ze even later weer op te halen.

13 september