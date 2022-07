Verschillende verkeersmaatregelen tijdens Kneistival

Lo-Reninge RESTOTIP. ’t Mozarthuys in Pollinkho­ve: “Geniet van lokaal lekkers in landelijk kader”

Bistro ‘t Mozarthuys, in de schaduw van de kerk in Pollinkhove bij Lo-Reninge, heeft met Hans Degroote (46) en Caroline Gheysens (43) nieuwe gezichten. De zaak is de perfecte halte langs een wandel- of fietstocht. Aan parking eveneens geen gebrek in het kleine polderdorpje. Dit is hoe wij ons etentje hebben ervaren.

24 juni