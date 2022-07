Verschillende verkeersmaatregelen door Grote Prijs Herbo Liften

De renners starten om 15.00 uur en leggen zeventien rondes van 6,7 kilometer af op het volgende parcours: van de Dorpsstraat richting de Westkapellestraat en verder naar de Waterstraat. Het einde van de wedstrijd is voorzien om 19.00 uur. Tijdens de wedstrijd is het centrum van Westkapelle moeilijk bereikbaar. De Westkapellestraat is vanaf de Waterstraat vanuit Heist onderbroken in de richting van Westkapelle. De Kalvekeetdijk en ‘t Walletje zijn niet bereikbaar via de Westkapellestraat. Om de Westkapellestraat en ‘t Walletje te bereiken is een omleiding voorzien via de N49. Langs het parcours is ook een parkeerverbod van kracht.