Verkeershinder door asfalteringswerken in Kalvekeetdijk

Knokke-Heist Knok­ke-Heist wijst alle schoolkin­de­ren op water- en klimaatpro­ble­ma­tiek

‘Moving Water on Tour’ is een educatief project voor kinderen van 6 tot 12 jaar rond de impact van de water-, klimaat- en milieuproblematiek in alle continenten. Knokke-Heist is de eerste locatie in West-Vlaanderen waar ‘Moving Water’ een plaats krijgt. Het Cultuurcentrum Scharpoord en het AGSO Waterbedrijf hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen.

8 maart