Verdwijnt dierenasiel uit Knokke-Heist? Oppositiepartij N-VA vreest van wel, maar burgemeester vraagt geduld: “We overlopen alle opties”

Volgens burgemeester Piet De Groote (GBL) staat de beslissing evenwel nog niet vast. “De communicatie van N-VA is stemmingmakerij”, zegt de burgemeester. “Het zou niet getuigen van goed bestuur als we niet alle opties zouden overlopen en zomaar zeggen: we bouwen ergens anders een volledig nieuw asiel. Kan er bijvoorbeeld samengewerkt worden met andere gemeenten? Het dierenasiel in Brugge is nauwelijks een kwartiertje rijden. Maar zoals gezegd: een beslissing is er nog niet genomen.”