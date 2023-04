Veilingmeester Carlo Bonte opent nieuwe vestiging in Knokke-Heist

Binnenkort opnieuw fairtrade-ont­bijt in Blankenber­ge

Het fairetrade-ontbijt op zondag 30 april vindt naar jaarlijkse gewoonte plaats in jeugdherberg De Wullok in Blankenberge. Je kan er aanschuiven van 8 tot 10.30 uur. Inschrijven kan tot 15 april door 8 euro per persoon over te schrijven op rekeningnummer BE83 4779 1044 6115, met vermelding van naam en aantal deelnemers. Het ontbijt is gratis voor kinderen jonger dan zes jaar.