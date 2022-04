Veertiger die stiefvader met hamer sloeg, was al tien jaar geïnterneerd: “Hij was genezen verklaard”

Hij was “genezen verklaard”. Thierry V. (44) kreeg op 9 april 2019 te horen dat hij niet langer geïnterneerd was. Een hele opluchting voor de man, want het was een status waarmee hij meer dan tien jaar had geleefd. In 2008 werd hij na enkele diefstallen namelijk geïnterneerd. Maar daar kwam drie jaar geleden dus een einde aan. Hij mocht beschikken en woonde sindsdien in Knokke-Heist.