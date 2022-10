Van een Fiat 500D tot een Ferrari van 4,1 miljoen euro: de Zoute Sale by Bonhams belooft een miljoenenslag te worden. “Maar ook met een beperkter budget kan je zaakjes doen”

Knokke-Heist Actrice Sand Van Roy (34) wil Franse regisseur Luc Besson (63) voor Belgische rechter slepen na klacht over meerdere verkrach­tin­gen: “Zijn verhoren lijken meer interviews met een vedette”

De klacht van de Belgische actrice Sand Van Roy (34) tegen de Franse regisseur Luc Besson (63) werd woensdagmorgen in de raadkamer van Brugge behandeld. De jonge vrouw zegt dat ze meermaals verkracht werd door de bekende Fransman. In Frankrijk werd de zaak geklasseerd, maar ze hoopt nu om via het Belgische gerecht toch verder te geraken. “Ik ben mijn vertrouwen in bepaalde mensen kwijt, maar niet in het hele rechtssysteem”, zegt ze.

