Van een expo op maat van kinderen tot een kaasmarkt: onze vijf tips voor het weekend in Brugge en aan de kust

Wereldkam­pi­oen Lars Van Coppenolle gehuldigd door de Damse gemeente­raad

Lars Van Coppenolle uit Oostkerke, die begin augustus in Glasgow wereldkampioen wielrennen werd in de discipline granfondo bij de elite zonder contract (leeftijd 19-34 jaar), is gehuldigd door de Damse gemeenteraad. De stad is fier op zijn prestatie en ontving hem daarom tijdens de raadszitting.