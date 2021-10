Van de wagen waarin Boudewijn en Fabiola trouwden tot een exclusieve Bugatti met een prijs ‘vanaf 2 miljoen euro’: waarom het geld dit weekend weer zal rollen in Knokke

Autosport Russell Racing by PK Carsport pakt zege na felbevoch­ten 43ste editie van 24 Hours of Zolder

26 september De 43ste editie van de 24 Hours of Zolder heeft al zijn beloften ingelost, waarbij de prototypes als grote overwinnaars uit de bus zijn gekomen. De zege was voor Russell Racing by PK Carsport, meteen de vierde overwinning al voor Frank Thiers en een tweede voor Gilles Magnus, Jeffrey Van Hooydonk en Hans Thiers. Voor de Israëliër Alon Day was het de eerste keer dat hij in Zolder bovenaan de ranking eindigde.