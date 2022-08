Van Brazilië naar Knokke: wereldberoemde fotograaf Tim Flach opent nieuwe tentoonstelling tijdens Nacht van Het Zoute

Waarom Tim Flach zo bekend is? Hij weet als geen ander de diversiteit en schoonheid van de dierenwereld vast te leggen met spannende kleuren, opvallende contrasten en intrigerende composities. Hij beeldt zijn dieren af in (studio)portretten, abstract of in beweging. Hij toont ze tegen eenvoudige achtergronden, zodat wij ons als kijker kunnen concentreren op de details en de morfologische diversiteit. De Brit werkte onder andere voor Adidas, Cirque du Soleil en Jaguar. Zijn foto’s werden gepubliceerd in National Geographic, The New York Times Magazine en de Sunday Times. Zijn werk is te vinden in tentoonstellingen en kunstgalerijen over de hele wereld, van Japan tot in de Verenigde Staten.