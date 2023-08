Vakantiehuizen massaal te koop gezet, maar wie kan ze betalen? ‘Nauwelijks huizen onder de 5 ton’

Discussie over orale seks op Zeedijk van Knokke eindigt met 32 steken in gezicht: “Mes bleef zes centimeter diep steken”

Hij had niet genoeg geld en dus weigerde zij om hem oraal te bevredigen. Reden genoeg voor Alain A. (53) om een sekswerker die bij hem langsgekomen was in zijn appartement, 32 keer met een mes in haar gezicht te steken. Als bij wonder overleefde ze het. Vandaag ziet ze de man die haar zo toetakelde voor het eerst terug in de rechtbank van Brugge.