Unieke kampeerplekken in Brugge en aan de kust: op deze 7 plekken geniet je van een vakantie dicht bij huis

Vijftiende editie van Klassiek Leeft Meester­lijk lokt bijna 1.800 toeschou­wers

De concertreeks Klassiek Leeft Meesterlijk bestaat dit jaar 15 jaar en in Knokke-Heist vierden ze deze mijlpaal in stijl met een meesterlijke affiche, zorgvuldig samengesteld door Liebrecht Vanbeckevoort, reeds 10 jaar lang artistiek directeur van Klassiek Leeft. Er stonden maar liefst 6 verschillende concerten gepland in juli en augustus in de knusse Dominicanenkerk. Dat lokte bijna 1.800 bezoekers.