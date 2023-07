Je cv in ruil voor een cocktail: AZ Zeno trakteert sollicitan­ten op het strand

Wie nood heeft aan een nieuwe job, kan binnenkort het nuttige aan het aangename koppelen. Solliciteren voor een job in AZ Zeno ziekenhuis kan op 22 en 29 juli namelijk op de zeedijk. Nadien worden sollicitanten uitgenodigd voor een lekkere cocktail/mocktail op het strand. Op die manier hoopt AZ Zeno nieuwe medewerkers aan te trekken, want dat is in de kustregio een hele uitdaging.