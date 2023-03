Uiteindelijk is Zeeuws-Vlaanderen toch gewoon een groot dorp

Liefst 2,9 ton zwerfvuil opgeruimd van onze stranden: “Jammer genoeg blijft zo'n opruimac­tie nodig, ook voor onze zeehondjes”

Zo'n 3.200 vrijwilligers hebben zondag meegeholpen om de Belgische stranden proper te maken. En dat het nodig is, bewees de vrijlating van een zeehondje in Blankenberge. Dat was eerder dit jaar, ziek van plastic, aangespoeld in Wenduine. Uiteindelijk werd meer dan 2,9 ton vuil van het strand gehaald.