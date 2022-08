Uit deze escape room moet je ontsnappen door de ogen van een slechtziende

De escape room stond eerder al in Hasselt, Leuven en Gent en reist nu door richting kust. Het gaat om een zomeractiviteit van 45 minuten voor het gezin (vanaf 8 jaar), met vrienden of collega‘s. “Het principe is gebaseerd op een klassieke escape room, maar we hebben het spel wat gekruid door de deelnemers in het donker onder te dompelen”, aldus de liga. Voor de ingang van de Escape room in the Dark zullen bezoekers en voorbijgangers ook kunnen genieten van een meeslepende ervaring: een gratis toegankelijke virtual reality-kartonnen bril zal hen laten beleven wat mensen met cataract, LMD en andere oogaandoeningen zien.