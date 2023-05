Twintiger krijgt 4 maanden cel voor vechtpartij in uitgaansmilieu, vrijspraak voor slagen aan 15-jarig meisje

Knok­ke-Heist, waar alles peis en vree was... zolang Lippens de sjerp droeg: “Tijd om de ‘soufflé’ even te laten zakken”

De politieke onrust in Knokke-Heist is ongezien. De Gemeentebelangen leken onder wijlen burgemeester Leopold Lippens verenigd, maar nu vertoont de partij barsten en scheuren. Schepen Antoine Geerinckx noemt hem een uitstekende burgemeester, maar tegelijkertijd nam hij Piet De Groote stevig op de korrel, als het gaat over vastgoed. En tegen eerste schepen Kris Demeyere werd nu een deontologische klacht ingediend. En dan was er recent nog de heisa rond het beruchte scholendossier. Zelden was het zo onrustig. Hoe moet het nu verder?