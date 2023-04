Twice As Nice opent shop in de drukste winkelstraat van Knokke

Tijdens de zomer wemelt het naar goede gewoonte van de pop-ups in Knokke. Dat is de ideale manier om nieuwe merkjes te ontdekken. Twice As Nice, een gevestigde waarde in de Belgische accessoirewereld koos ervoor om zaterdag een permante winkel te openen die gevestigd is in de Lippenslaan. Het vernieuwde winkelconcept wil de klanten een totaalbeleving bieden waarbij de juwelen op een nieuwe manier gepresenteerd zullen worden, inclusief LED-scherm met video’s.