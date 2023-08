Twee weken hinder door werken aan ovonde in Elizabetlaan

De Zoute Sale by Bonhams in Knokke belooft opnieuw een miljoenen­slag te worden: deze unieke wagens kan je er al zeker kopen

Vorig jaar bracht de Zoute Sale by Bonhams een recordopbrengst op van 25 miljoen euro. Een enorm bedrag, maar de organisatie van de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist maakt zich sterk dat de veiling dit jaar opnieuw een recordeditie kan worden. Bonhams Cars wist namelijk 100 unieke wagens bij elkaar te brengen. Gaande van historisch belangrijke vooroorlogse racewagens tot vintage supercars en moderne hypercars. Wij geven een eerste blik op de unieke wagens die je er zeker zal kunnen kopen, waaronder een Ferrari die in 1960 meereed in de Tour de France. Geschatte verkoopprijs? Tot 7 miljoen euro.