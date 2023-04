Twee jongemannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel

HUIZEN­JACHT. Oostkamp, groene gemeente die steeds populair­der wordt: “Waarom naar Brugge gaan als je hier alles hebt?”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Dit keer bezoeken we Oostkamp: een populaire gemeente in de Brugse rand, die steeds meer de allures van een stad krijgt. Weliswaar met twee belangrijke kanttekeningen. “Hier vind je wel nog groene landschappen én betaalbare woningen.”