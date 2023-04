Twee jaar na sluiting laatste cinema, strijkt bioscoopgroep tijdelijk neer in Knokke-Heist: “We volgen ons publiek op vakantie”

Het is ondertussen twee jaar geleden dat Beverly Screens, de laatste bioscoop in Knokke-Heist, de deuren sloot. Een gat in het cultuuraanbod, vonden ze in de kustgemeente. Dus komt er deze verandering in, hetzij tijdelijk. Lumière opent namelijk een pop-up cinema in Cultuurcentrum Scharpoord. “Zo kunnen we ons publiek op vakantie volgen”, zegt Benny Salaets, CEO van Lumière. Wat mag je verwachten? En welke films zullen er gespeeld worden?