Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Knokke-Heist: vandalisme, aanslag of mislukte kraak op juwelier?

Knokke-HeistIn een appartementsgebouw in de Kursaalstraat in Knokke-Heist zijn dinsdagnacht twee granaten ontploft. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is aanzienlijk. De politie en ontmijningsdienst DOVO trokken na de ontploffingen ter plaatse. “Het onderzoek is volop aan de gang”, stelt het Brugse parket. Volgens buurtbewoners ging het mogelijk om een mislukte kraak op een juwelierszaak. Al valt ook ‘gewoon’ vandalisme niet uit te sluiten.

Het incident vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats tussen 2.30 en 3 uur. Volgens het Brugse parket kwamen twee granaten tot ontploffing in een flatgebouw langs de Kursaalstraat, niet ver van het strand in Heist. Volgens onze informatie werden de springtuigen in de hal van de nieuwbouw geworpen en kwam het daar tot twee explosies. “Mijn vrouw hoorde twee luide knallen na elkaar. Er waren ook duidelijke trillingen te voelen. Daarop belde ze me meteen in paniek op”, zegt een bewoner die op het moment van de feiten zelf aan het werk was.

De materiële schade in de inkomhal is alvast groot. De glazen toegangsdeur is volledig vernield en de vloer is bezaaid met scherven. In de muur zijn verschillende kleine inslagen te zien. Ook de lift liep flink wat averij op. Bij de ontploffingen vielen gelukkig geen gewonden. Een getuige zou vlak na de ontploffingen twee mannen hebben zien weglopen.

Kraak bij juwelier?

Of het gaat om een aanslag, kan het parket nog niet bevestigen. “Alles pistes worden momenteel onderzocht”, zegt procureur Patty T’Jonck woensdagmorgen. “Het labo en ontmijningsdienst DOVO gingen ter plaatse, net als de Federale Gerechtelijke Politie.” De Kursaalstraat werd na de ontploffingen volledig afgesloten. Omstaanders werden door de politie op afstand gehouden. In de loop van de ochtend werd de straat wel opnieuw vrijgegeven.

De Knokse burgemeester Piet De Groote (GBL) werd woensdag in alle vroegte op de hoogte gebracht van het incident. “Het is een zeer vreemde zaak", reageert hij. “Een eventueel motief is nog niet duidelijk. Of het om een kwajongensstreek of aanslag gaat zal het onderzoek moeten uitwijzen.” Volgens buurtbewoners probeerden de daders mogelijk een kraak te plegen in een aanpalende juwelierszaak. De juwelier is momenteel met vakantie. Een van de pistes die de speurders zouden onderzoeken is dat de granaatgooiers via het appartementsgebouw wilden binnen raken in zijn winkel. Al is dat nog niet bevestigd. De eerste vitrine met juwelen wordt met een muur afgescheiden van de hal waarin de granaten tot ontploffing kwamen. Al is ook vandalisme niet uitgesloten. “Alle opties worden onderzocht”, blijft de officiële verklaring van het parket.

