Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Knokke-Heist: aanslag of mislukte kraak op juwelier?

Het incident vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats tussen 2.30 en 3 uur. Volgens het Brugse parket kwamen twee granaten tot ontploffing in een flatgebouw langs de Kursaalstraat, niet ver van het strand in Heist. Volgens onze informatie werden de springtuigen in de hal van de nieuwbouw geworpen en kwam het daar tot twee explosies. De materiële schade in de inkomhal is alvast groot. De glazen toegangsdeur is volledig vernield en de vloer is bezaaid met scherven. In de muur zijn verschillende kleine inslagen te zien. Ook de lift liep flink wat averij op. Bij de ontploffingen vielen gelukkig wel geen gewonden.

Kraak bij juwelier?

De Knokse burgemeester Piet De Groote (GBL) werd woensdag in alle vroegte op de hoogte gebracht van het incident. “Het is een zeer vreemde zaak", reageert hij. “Een eventueel motief is nog niet duidelijk. Of het om een kwajongensstreek of aanslag gaat zal het onderzoek moeten uitwijzen.” Volgens buurtbewoners probeerden de daders mogelijk een kraak te plegen in een aanpalende juwelierszaak. De juwelier is momenteel met vakantie. Een van de pistes die de speurders zouden onderzoeken is dat de granaatgooiers via het appartementsgebouw wilden binnen raken in zijn winkel. Al is dat nog niet bevestigd. “Alle optocht worden onderzocht”, blijft de officiële verklaring van het parket.