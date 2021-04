Tuinaannemer Henk (58) meet schade op na verwoestende brand: “Hallucinant, net alsof er een vliegtuig is neergestort”

Knokke-Heist “Zonder Léon Lippens waren er geen ooievaars meer in België, ze werden afgeknald als trofee”: Op pad met Wouter Faveyts, dé ooievaar­spe­ci­a­list van het Zwin

27 maart Het Zwin in Knokke-Heist staat dit weekend volledig in het teken van de ooievaar. Dat mensen de vogels überhaupt kunnen bewonderen in West-Vlaanderen, is grotendeels te danken aan voormalig burgemeester Léon Lippens, vader van de recent overleden Leopold Lippens. In de jaren 1950 besloot Lippens ooievaars uit te zetten in het Zwin nadat ze als broedvogel al tientallen jaren uitgestorven waren in ons land. “Het Zwin is nog altijd de basis van de volledige populatie in België”, beaamt Wouter Faveyts (41), die de vogels in het natuurpark al jaren op de voet volgt.