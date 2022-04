Treinverkeer richting kust beperkt tijdens vijf weekends in april en mei door werken

Knokke-Heist Indrukwek­kend kunstwerk van 105 meter lang, 68 meter breed en 3 ton zwaar siert weide naast ziekenhuis in Knok­ke-Heist: “In mei verandert het werk van gedaante”

Knokke-Heist is een blikvanger rijker, en wat voor één. Kunstenaar Wim Tellier stelde in de schaduw van het AZ Zeno zijn nieuwe project CLOSER voor. Het resultaat is een gigantische en loodzware canvasafdruk van 105 op 68 meter en 3 ton zwaar van een man in een brandwerend pak. “Hij lijkt onoverwinnelijk, alsof niets hem kan overkomen. Maar dat is slechts schijn want in een tweede stadium krijgt de man-in-beschermpak een volledig andere gedaante”, legt Tellier uit.

