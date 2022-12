Tot drie jaar cel voor gewelddadige gauwdiefstallen aan stations: daders rukten zelfs Rolex van pols in Knokke-Heist

Ablhakam B. (26) en Amine D. (18) liepen op 28 maart tegen de lamp in Knokke-Heist. Tijdens een schermutseling rukten ze de Rolex van de pols van hun slachtoffer, dat in een houdgreep gehouden werd. Een dag eerder hadden ze ook al twee gsm’s gestolen in Leuven. Het ene slachtoffer werd in de voetgangerstunnel van het station in de beplanting geduwd en kreeg een slag. Het andere slachtoffer werd hardhandig vastgegrepen, maar kreeg vooral schoppen tegen zijn benen toen hij de gauwdieven even later opnieuw tegenkwam.

Dankzij verder onderzoek kon Ablhakam B. gelinkt worden aan de diefstal van een iPhone in een station in Gent. Diezelfde 3 maart maakte hij samen met zijn landgenoot Adel C. (29) ook aan het station van Aalter een iPhone buit. Samen met Amine D. stal hij op 23 maart in Brugge ook nog een laptop, al heeft B. die twee laatste feiten steeds ontkend. De beklaagden beweerden ook tevergeefs dat ze geen geweld gebruikt hadden.

De spilfiguur was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Zo kreeg B. in oktober 2020 al eens vijftien maanden cel voor diefstal, vernieling en weerspannigheid. De verdediging vroeg zonder succes om een mildere bestraffing dan de gevorderde drie jaar cel. Amine D. beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan bewees het tegendeel. De verdediging vroeg tevergeefs om een straf met uitstel, met uitzondering van de lange voorhechtenis. Ten slotte werd Adel C. bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf voor zijn kleinere aandeel in de zaak.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.