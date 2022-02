Tot 250.000 euro voor parkeerplaats onder Place m’as tu vu in Knokke, maar toch gingen ze vlot de deur uit

De prijs wordt natuurlijk sterk bepaald door de locatie. Het Albertplein - een iconisch plein in Knokke - krijgt een volledige make-over en moet opnieuw de Place m’as tu vu van weleer worden. Blikvanger in de plannen is het glazen paviljoen met waterpartij. Omdat er in die specifieke omgeving rond het Albertplein weinig parkeerruimte is, gingen de prijzen extra de hoogte in. Even verderop liggen de prijzen al een pak lager.