Tot 250.000 euro voor parkeerplaats onder beroemde Place m’as tu vu, maar toch gingen de plaatsen vlot de deur uit

Knokke-Heist Gellius in Knok­ke-Heist is bekroond tot ’s werelds beste Italiaanse restaurant in het buitenland: “Een van de meest elegante zaken in Noord-Europa”

Het beste Italiaanse restaurant ter wereld buiten Italië? Dat is Gellius in Knokke-Heist, althans volgens de prestigieuze culinaire gids Gambero Rosso. De zaak op het Maurice Lippensplein maakt sinds de start in 2017 naam in binnen- en buitenland. Met een zustervestiging in het Italiaanse Oderza - een sterrenzaak - hoeft dat niet te verwonderen. Het is bovendien niet voor het eerst dat Gellius in de prijzen valt. De commentaren maken duidelijk waarom.

9 februari