Tot 25 maanden cel gevraagd voor brutale overval in nachtleven

Brugge/Zuienkerke Clubfans brengen eerbetoon aan Theo (51), die nog steeds zwaarge­wond in ziekenhuis ligt: “Toen die spandoeken bovenkwa­men... Een emotioneel moment”

De 51-jarige Clubsupporter die vorig weekend zwaargewond raakte bij een dubbele aanrijding op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden, is succesvol geopereerd aan zijn ribben. De man ligt nog steeds in een Brussels ziekenhuis, maar mocht de dienst Intensieve Zorg verlaten. “Er wacht papa nog een lange revalidatie. Het was een heel zwaar ongeval. De bandensporen staan in zijn borstkas”, zegt zoon Ward, die geëmotioneerd is door het eerbetoon dat de Clubfans woensdagavond brachten tijdens de wedstrijd tegen Porto.

11:43