Toerismeschepen Knokke-Heist waarschuwt na massa volk aan zee: “Geen plaats voor laksheid. De weg is nog zéér lang”

Knokke-Heist“Laat ons niet laks worden bij het horen van de eerste positieve signalen. De weg is nog zéér lang.” Die boodschap verkondigt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele nadat er zaterdag een massa volk naar Knokke-Heist kwam afgezakt. Niet alleen op het strand en de Zeedijk was het koppen tellen. Het Zwin bijvoorbeeld was helemaal uitverkocht voor wandelaars.

“Het is heel logisch en gezond dat mensen in deze beproevende tijden de buitenlucht opzoeken om te bewegen en de moraal hoog te houden en dat ook liefst doen op aangename plaatsen, zoals Knokke-Heist”, is Wittesaele in de eerste plaats begripvol. “Maar laten we niet laks worden bij het horen van de eerste positieve signalen over de cijfers. De weg is nog lang, zeer lang.”

Volledig scherm Het was druk aan zee dit weekend, dat ging ook gepaard met samenscholingen, zoals hier op het strand van Knokke-Heist. De politie controleert wel, maar kan onmogelijk overal op hetzelfde moment zijn © Anne Marie Maertens

Prioriteit

De schepen schrok naar eigen zeggen dan ook toen hij zaterdag zag hoeveel volk er aanwezig was. “Ons strand, dat toch een dikke 12 kilometer lang is, zat naar corona-normen méér dan ‘vol’ en ook onze dijk zat zowat aan haar maximale capaciteit”, aldus Wittesaele.

Behalve dagjesmensen, valt op dat er momenteel heel wat tweedeverblijvers in Knokke-Heist vertoeven - een belangrijke doelgroep van de kustgemeente. “Samen met ons trouw shoppingpubliek zullen die ook altijd welkom zijn en blijven zolang de federale maatregelen dat toelaten”, stelt Wittesaele. “In goede en kwade dagen, zeg maar. Al roepen we nogmaals iedereen op: hou jullie alstublieft aan de regels en maatregelen. Het moet op ieder moment onze eerste prioriteit blijven, altijd top-of-mind. (lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Toerismeschepen Anthony Wittesaele © Benny Proot

Volledig scherm Ook zondag kort na de middag was er al heel wat volk in Knokke-Heist. Het grote merendeel hield zich wel aan de maatregelen © Mathias Mariën

Wachtrijen

Dat laatste slaat in de eerste plaats op de massa mensen die dit weekend - het is ondertussen traditie geworden in coronatijden - aanschoven aan de ijssalons aan zee. Al te vaak worden de afstandsregels daar met de voeten getreden, merken ze in Knokke-Heist. “We begrijpen dat iedereen moet eten en drinken, maar de wachttijd wordt heus niet langer door meer afstand te houden, dat lijkt alleen maar zo”, zegt Anthony Wittesaele.

Ook de samenscholingen van jongeren op het strand worden streng veroordeeld. De politie controleert wel degelijk, maar kan onmogelijk overal tegelijkertijd zijn. “Wat dit jaar verwacht wordt van de politiediensten, is eigenlijk onmogelijk”, bevestigt Wittesaele. “Kijk, we zien met lede ogen aan hoe mensen in deze gevaarlijke tijden massaal samenkomen aan zee. Maar als dat de federale maatregelen zijn, moeten we er mee aan de slag. Al roep ik nogmaals op: doe het veilig.”

Zwin

Dat wandelen populair was dit weekend, bewijst het feit dat alle tickets voor het Zwin al uitverkocht waren nog voor het weekend was gestart. Door de coronamaatregelen mogen in het park zelf maar 450 bezoekers binnen. Wandelen in de zwinduinen en -polders was uiteraard wel nog mogelijk.

Lees ook:

Volledig scherm Ook zondag kort na de middag was er al heel wat volk in Knokke-Heist. Het grote merendeel hield zich wel aan de maatregelen © Mathias Mariën

Volledig scherm Ook zondag kort na de middag was er al heel wat volk in Knokke-Heist. Het grote merendeel hield zich wel aan de maatregelen © Mathias Mariën

Volledig scherm Ook zondag kort na de middag was er al heel wat volk in Knokke-Heist. Het grote merendeel hield zich wel aan de maatregelen © Mathias Mariën

Volledig scherm Ook zondag kort na de middag was er al heel wat volk in Knokke-Heist. Het grote merendeel hield zich wel aan de maatregelen © Mathias Mariën

Volledig scherm Ook zondag kort na de middag was er al heel wat volk in Knokke-Heist. Het grote merendeel hield zich wel aan de maatregelen © Mathias Mariën