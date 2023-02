Theateravond met spreektijd voor Sluisenaren over leefbaarheid en burgerparticipatie

Verrassen­de Brugse horeca, beste start-up of leukste shoppingbe­le­ving: eerste grote Brugge A­wards-show zet lokaal talent in de kijker

In het Beurs- en Congrescentrum BMCC worden op maandag 5 juni negen Brugge Awards verdeeld. De allereerste grote show van de stad Brugge en ondernemersplatform Brugge.inc wil plaatselijke ondernemers in de bloemetjes zetten. Wie komt in aanmerking? En kan je ook je eigen zaak nomineren?