Testen om met drones voorwerpen te droppen aan kust verlopen positief

Gratis infosessie in Knok­ke-Heist over zonnepro­tec­tie en huidlet­sels

Op woensdag 19 april geven dermatologen Evert Vermander, Frank Campaert en Stephanie Ryckaert meer uitleg over zonneprotectie en detectie van letsels. Dat doen ze tijdens een gratis lezing in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist.