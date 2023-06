Teruggekeerde prof, verloren doelpunten en een familiereünie: dit was de Zeeuwse transferperiode

Zes maanden cel gevraagd voor Nederlan­der die niet meer in België mag komen

Een 64-jarige Nederlander riskeert in de Brugse rechtbank 6 maanden cel, omdat hij z’n inreisverbod in België maar blijft overtreden. Egidius S. kreeg dat verbod opgelegd na een veroordeling in een dossier rond een drugslabo in Oostende.