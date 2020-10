Terug naar de jaren dat Sinatra, Aznavour en Piaf over de Place m’as tu vu flaneerden: “Wie een nieuwe auto kocht, reed er rechtstreeks mee naar hier”

Koksijde/Gent Peter (32) opent 11 spaghettiresto’s en plant dit jaar nóg 3 vestigin­gen van Bavet: “Blij dat ik nummer 2 van de wereld ben”

15 oktober Een straf verhaal van succesvol ondernemen, overgoten met spaghettisaus. Peter Van Praet (32) heeft in vijf jaar al elf restaurants van Bavet geopend: tien in België en eentje in Nederland. En dit jaar, in crisistijden, volgen er nóg eens drie. Zijn geheimen? Tien toppings en sauzen. Karaktervolle panden. En een community-gevoel bij zijn klanten. “Ik ben heel blij dat ik de tweede beste spaghettimaker van de wereld ben.” Want aan nummer één kan volgens Peter echt niemand tippen.