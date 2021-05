Strandredders staan voor het eerst paraat, maar met die watertemperatuur beleven ze kalme start

Zeebrugge, Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Oostende en Koksijde: daar staan vanaf dit hemelvaartweekend strandredders in bepaalde zones. De badplaatsen spraken onderling af om vanaf een vaste datum redders in te zetten, om zo te vermijden dat toeristen naar één bepaalde plek zouden afzakken waar je wél kan zwemmen. De afspraken werden al enige tijd geleden gemaakt, waardoor het slechte weer van deze week geen invloed had op de beslissing. Hoewel er aan de kust heel wat volk is, is er van zwemmen nauwelijks tot geen sprake. De reden is simpel: de watertemperatuur. Die klimt momenteel niet hoger dan 11 graden. Belangrijk: zwemmen is alleen toegelaten in zones waar de groene vlag wordt gehesen.