Strandbars luiden alarmbel en zien opmerkelijk fenomeen opduiken: “De frigoboxtoeristen zijn opnieuw uitgevonden”

KustDe strandbarhouders aan onze kust hebben er een slechte start van de paasvakantie opzitten. Het verhuren van de ligzetels en aanbieden van takeaway weegt niet op tegen het verbod op alcoholverkoop en terrassen. Rendabel is het voorlopig allerminst. Met lede ogen zien ze aan hoe dagjestoeristen gepakt en gezakt met een frigobox genieten op het strand. “Na een week durven we stellen dat we eigenlijk alleen maar open zijn om sanitaire ruimte te voorzien", klinkt het in een open brief aan premier Alexander De Croo en Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen. Daarin hebben ze het ook over de revival van de beruchte frigoboxtoerist.

Binnen 5 maanden gaan wij opnieuw in lockdown, zo beginnen de strandbarhouders uit Knokke-Heist hun open brief. Daarin worden ze gesteund door collega’s uit onder andere Blankenberge, De Haan, Middelkerke, Westende Koksijde en Nieuwpoort.

Hieronder de integrale brief:

“Na 2020, werd er gezegd, 2021 wordt beter. Het werd ons bijna beloofd. Ook ik dacht dit en zei dit tegen al mijn klanten. Ook tegen de kinderen die hun papieren bloemen business achteruit zagen gaan en de couteaux-schelpjes er wat vereenzaamd zagen bij staan. Het kon altijd slechter, zie maar naar de evenementensector, de feestzalen bijvoorbeeld. Deze mensen hebben ondertussen nog steeds geen enkel perspectief en hopen nu enkel maar dat andere sectoren versoepelingen krijgen zodat ook zij weer aan versoepelingen kunnen beginnen denken. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een beeld van eind maart in Knokke: flesjes drank op het strand. Verboden te verkopen in strandbars, maar wel toegelaten te consumeren © Mathias Mariën

Quote Het is frustre­rend te zien dat klanten hun eigen wijn, sterke drank en hapjes meenemen die ze in de supermarkt of traiteur­zaak moeiteloos kunnen verkrijgen, zelfs als partybox. De frigobox­toe­ris­ten zijn opnieuw uitgevon­den.

Toen alle stranduitbatingen opnieuw aan de slag gingen met de opbouw, hadden we verse moed. Dit wordt beter, we kunnen reeds aan de slag en die terrassen komen wel in orde. Echter werd daar een stokje voor gestoken. Bleek dat Horeca Vlaanderen zelf geen vragende partij was. Opnieuw een domper na vorig seizoen, toen we ook maar 3 maanden hebben kunnen werken. Wordt het opnieuw zo’n seizoen? Want nu mochten we als stranduitbating open gaan, een kans die we moesten grijpen kregen we te lezen. Echter, enkel met verhuur van ligbedjes en enkel met raamverkoop van niet-alcoholische dranken, terwijl iedereen zijn eigen dranken, in Knokke-Heist zelfs alcoholisch, gewoon mag meenemen. Als kers op de taart MOETEN de toiletten toegankelijk zijn als openbaar toilet.

Quote Men verbood ons alcohol te schenken, vooral ook om geen losbandig­he­den te hebben. Wel, nu giet de klant door, vaak dubbele porties terwijl wij alles afmeten en portie per portie inschenken.

Na een week paasvakantie durven we stellen dat dit op deze manier niet rendabel is en we eigenlijk alleen maar open zijn om sanitaire ruimte te voorzien. Het is frustrerend te zien dat klanten hun eigen wijn, sterke drank en hapjes meenemen die ze in de supermarkt of traiteurzaak moeiteloos kunnen verkrijgen, zelfs als partybox. De frigoboxtoeristen zijn opnieuw uitgevonden. Men verbood ons alcohol te schenken met betrekking tot de regels in verband met takeaway en maaltijden, maar vooral ook om geen losbandigheden te hebben. Wel, nu giet de klant door, vaak dubbele porties terwijl wij alles afmeten en portie per portie inschenken.

Ook op het vrije strand wordt er gretig gebruik van gemaakt van eigen dranken, waarbij de groepen al snel aanzwellen tot 8 à 10 personen, terwijl wij kunnen zorgen voor een afgelijnde, gestructureerde bezetting per groepjes van maximaal 4 personen. Dus wat is nu veiliger? Dat wij dit gecontroleerd doen, of dat we de mensen maar laten doen en we twee keer verliezen: omzet en gezondheidsrisico’s.

Quote Straks komt Hemelvaart­week­end eraan. Bij mooi weer een topper, om niet te zeggen dé topper van het voorjaar voor de hele kusthoreca. Als er geen terrassen of volledige horecaza­ken open mogen, kunnen wij dit op deze manier niet aan.

Straks komt Hemelvaartweekend eraan. Bij mooi weer een topper, om niet te zeggen dé topper van het voorjaar voor de hele kusthoreca. Als er geen terrassen of volledige horecazaken open mogen, kunnen wij dit op deze manier niet aan. Ik durf zeggen dat we specialisten zijn in crowd-management, wij weten perfect hoe we een groot aantal mensen veilig kunnen opvangen binnen onze stranduitbatingen, en hebben dit ook reeds bewezen. Met aangeduide looplijnen, veelvuldige handgelstations, iedereen per bubbel gaan indelen op terras én onze ligbedjes met windschermen die eigen hoekjes creëren. Daar kloppen we onszelf op de borst, dat hebben we in 2020 heel goed gedaan. Net zoals de horecasector een uitstekende job heeft geleverd.

We vragen aan Matthias de Caluwé het de mensen te gunnen die het aandurven om hun terras open te doen. Wij zijn het gewoon om rekening te moeten houden met het weer, wij doen het al jaren en moeten op 5 à 6 maanden ons jaar kunnen maken terwijl onze kosten het hele jaar blijven doorlopen en we in de winter heel veel voorbereidingswerk en investeringen hebben te doen zonder inkomsten. Wij durven dit aan, wij kunnen helpen zorgen voor meer risicospreiding. We zijn ervan overtuigd dat er talrijke horecazaken zijn bij ons op de zeedijk die dit ook willen, of horecazaken met speeltuinen, grote terrassen, enzovoort. Neem ons dat niet af en ga niet rechtlijnig staan tegenover de “enkel terrassen-piste”. Ook wij hebben een geregistreerd kassa-systeem, ook wij moeten voldoen aan de BTW-tarieven van de horeca. Laat ons zelf kiezen wat we willen doen en of we de sprong willen wagen al dan niet met premies. Uiteindelijk creëert elke tewerkstelling of verkoop extra BTW, RSZ en extra belastingen die kunnen aangewend worden om de steunmaatregelen te helpen bekostigen. (lees verder onder de foto)

Quote We mogen straks opnieuw het vliegtuig op, we mogen op het openbaar vervoer zitten, we mogen de supermark­ten in met winkelkar­re­tjes die al duizenden handjes gepasseerd zijn. Maar niet op een terras zitten in de buiten­lucht.

Dezelfde vraag stellen we aan onze premier: Schep alstublieft orde in de wanorde, want nu hebben we regels die niet meer te vereenzelvigen zijn met bepaalde verboden. Als u iedereen nog ‘tous ensemble’ wil horen zeggen, moet u geloofwaardig blijven. We mogen straks opnieuw het vliegtuig op, we mogen op het openbaar vervoer zitten, we mogen de supermarkten in met winkelkarretjes die al duizenden handjes gepasseerd zijn, en zo zijn er tal van voorbeelden. Maar niet op een terras zitten in de buitenlucht, mét de correcte afstanden tussen de tafels, tussen de mensen, mét de looplijnen om drankjes te halen, mét meer dan voldoende handgels voorzien, gecontroleerd door de uitbater hoe de mensen zich gedragen en met hoeveel de mensen plaats nemen, waarbij wij zelfs nog eens worden gecontroleerd door politie en hun camera’s. Dit in de best geventileerde omgeving van België aan de zee, terwijl de studie van het Ierse HSPC heeft bevestigd dat slechts 1 op de 1000 besmettingen buiten plaatsvindt.

Uiteraard hopen we dat de horeca volledig open mag, dat zou ook maar terecht zijn. Maar indien niet, beste premier, beste Matthias, gun het diegene die het wel willen, want voor ons is het binnen 5 maanden, waarbij de winter steeds dichter komt en we die nog eens moeten zien te overbruggen, opnieuw lockdown.”

Stranduitbaters Knokke-Heist i.s.m. talrijke collega’s langs de Belgische kust

