Stralend zonnig weer in Knokke-Heist vandaag

Het Lindenhof wordt Woonmaat­schap­pij Zetus

Vanaf 1 juli is Zetus, de nieuwe woonmaatschappij voor de Oostkust, operationeel. Wie een betaalbare woning zoekt in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist of Zuienkerke kan voortaan terecht bij één organisatie die sociaal wonen overkoepelend organiseert voor de hele Oostkustregio.