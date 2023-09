met video Driewiel­fiet­ser (94) overleden aan verwondin­gen na ongeval in Cadzand

De driewielfietser die maandagmiddag zwaargewond raakte in Cadzand, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 94-jarige man uit Vlissingen. De fietser botste maandag rond 13.55 uur met een Duitse automobilist op de kruising van de Erasmusweg en de Ringdijk Noord.