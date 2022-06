Straks opnieuw padelfeest in Knokke: “We willen er echt gala van maken met glamour en gastronomie”

Zaterdag worden de halve finales gespeeld, zondag de finale, maar vrijdag wordt de affiche getopt door een ‘Battle of the Sexes’ tussen de nummers een van de wereld bij de vrouwen, Salazar en Triay, tegen het beste Belgische mannenpaar. Wie de Belgische tegenstanders worden, zal deze zomer bepaald worden in kwalificatietoernooien van Padel Belgium.

“Terwijl het Brussels Open een ernstige aangelegenheid was, gaan we van het toernooi in Knokke-Heist een echt gala maken”, organisator Vincent Laureyssens. “Het moet een feest worden, met glamour, gastronomie, feesten, jonge sterren, legendes en kampioenen. Na het enorme succes van onze eerste Knokke Padel Exhibition afgelopen zomer met zo’n 16.000 mensen en het Brussels Padel Open, met meer dan 40.000 mensen, leggen we de lat hoger. Met dit gala, een nieuw concept, worden we pioniers in de padelwereld. Gespreid over drie dagen verwachten we 10.000 tot 15.000 toeschouwers.”