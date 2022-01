Storm en springtij zorgen opnieuw voor kliffen aan zee

Sluis/Lembeke Belg (83) komt om het leven bij zwaar verkeerson­ge­val in Sluis

Bij een zwaar verkeersongeval in het Nederlandse Sluis, net over de grens met Knokke-Heist, is een 83-jarige Belg uit Lembeke om het leven gekomen. De man zat als passagier in een wagen, toen het voertuig in de berm belandde.

28 januari