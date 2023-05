‘Stop de Torens’ verzet zich tegen torenbouw in Knokke-Heist, burgemeester reageert: “Zetten zeker niet lukraak torens neer”

Tandarts in vakantie­huis­je in strijd tegen tekort: ‘We stevenen in Zeeland af op een totale ramp’

Het tekort aan tandartsen in Zeeland is zo nijpend dat praktijken over moeten naar onconventionele maatregelen: vakantiehuisjes uitdelen of gepensioneerden van de elektrische fiets plukken. Dat laatste bevalt Rutger van Zoest overigens uitstekend, in Vlissingen.