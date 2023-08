Enorme ravage na botsing tussen twee wagens: “Eén bestuurder moest bevrijd worden door de brandweer”

In de Heistlaan in Ramskapelle, bij Knokke-Heist, zijn woensdagmorgen twee wagens op elkaar gebotst. De ravage was enorm. Als bij wonder geraakte slechts één van de bestuurders gewond. “Hij moest uit het wrak bevrijd worden door de brandweer", klonk het.