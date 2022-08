Stanny Rijckaert (20) uit Ramskapelle concerteert met zijn beloftevolle band Kleinpunk in Knokke: “Het geeft me extra energie om voor eigen publiek te spelen”

Sinds zijn achste bracht Stanny ontelbare uren door in de MAAK in Knokke waar hij stevig leerde drummen en piano spelen om vervolgens naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent te trekken. Het is daar dat het mooie verhaal van Kleinpunk ontsproot. “In september 2021 werd ik samengezet met mijn medestudenten Luna Maes (Gent), Lander Lampaert (Eeklo) en Anthony Windels (Kortrijk). Na ons eerste optreden als examen hebben we beslist om ook buiten de schoolmuren door te gaan als band.” Het was toen ook dat het viertal de groepsnaam ‘Kleinpunk’ bedacht als samentrekking van rauwe Nederlandstalige kleinkunst en onschuldige punk. Begin mei organiseerde de band een try-out in ‘t Verzet naar aanloop van hun concert in De Kreun in Bissegem waar ze als voorprogramma van Flip Kowlier stonden. Stannie: “We zijn wel alle 4 ervaren muzikanten en we hebben individueel al vaak gespeeld maar die avond was eigenlijk ons eerste echte buitenschoolse optreden voor een publiek van enkele honderden mensen. Ook voor mezelf was dat een unieke ervaring die ik niet snel zal vergeten.”