Spoedarts Roos Vormer, ook vrouw van en mama van drie: “Geweldig om te zien hoe lockdown band tussen Ruud en de kinderen heeft versterkt”

Brugge/Knokke-HeistZe glimlacht als we haar vragen of we Ruud voor 2021 een kampioenenviering mét supporters mogen toewensen. “Eerlijk, ik weet echt niet hoe ze er momenteel voor staan”, zegt Roos America (34). Het typeert het chaotische jaar van de spoedarts, tevens mama van drie en vrouw van de Clubkapitein. Zeker als je weet dat hun jongste zoontje driemaal werd opgenomen in het ziekenhuis. Toch wil Roos, die haar dagboek deelde met de HLN-lezer, niet alleen het negatieve onthouden. “Gezellig fietsen met ons gezinnetje en aan niks anders denken: zalig was dat. Het deed ons beseffen dat het fijn is om even niks te doen.” Een aflevering gemist in onze West-Vlaamse 20 van 20? Herlees het hier.