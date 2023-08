Spetters in Breskens overtreft alle verwachtingen: Geweldig eten, top bediening, verrassende smaken

Vanaf Vlissingen varen we met het fietsvoetveer naar Breskens en wandelen daar in twintig minuutjes naar sterrenrestaurant Spetters. Het is onlangs verbouwd en ‘de keuken is veel groter geworden en het interieur van het restaurant is ook aangepast’ horen we van eigenaar en chef Laurent Smallegange. We kiezen de lunch, omdat we dan het driegangenmenu kunnen proeven. En voor deze rubriek kiezen we, als het even kan, voor het testen van drie gangen. Bij Spetters krijg je er overigens automatisch vier amuses bij.